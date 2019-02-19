СМИ: Карл Лагерфельд умер от рака поджелудочной железы

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы. Об этом сообщил во вторник французский журнал Public .

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"Мир моды в трауре. Карл Лагерфельд, срочно доставленный во Франко-американский госпиталь в Нёйи-сюр-Сен [рядом с Парижем] в понедельник, скончался ночью в результате рака поджелудочной железы", - говорится в сообщении журнала. Модельер умер в возрасте 85 лет.

Лагерфельд в течение 36 лет был художественным директором дома моды Chanel. Как подчеркнул во вторник в своем заявлении миллиардер Бернар Арно, глава концерна LVMH, которому принадлежат бренды Chanel и Fendi, "мир моды и культуры потерял творческого гения, который помог сделать Париж мировой столицей моды, а Fendi - одним из самых инновационных итальянских домов моды".

Арно отметил при этом, что "вкус и талант Лагерфельда были исключительными". "Я всегда буду помнить его беспредельное воображение, способность разрабатывать новые тенденции каждого сезона, неиссякаемую энергию, виртуозность его рисунков, тщательно сберегаемую независимость, энциклопедическую культуру, уникальный ум и красноречие", - подчеркнул миллиардер.