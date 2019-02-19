Долецкая: Chanel не будет кардинально меняться после смерти Лагерфельда

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Дом Chanel не будет существенно меняться после смерти модельера Карла Лагерфельда. Такое мнение ТАСС во вторник выразила бывший главный редактор журналов Interview и Vogue в России, писатель и журналист Алена Долецкая.

Карл Лагерфельд скончался во вторник утром в возрасте 85 лет.

"Дом Chanel какое-то время, как мне кажется, кардинально меняться не будет. Несомненно, Карл оставил довольно много планов, набросков, зная его фантастическую работоспособность, там есть, с чем аккуратно поработать, потому что дом все-таки консервативен по-своему. А дальше посмотрим, может быть, дом получит какое-то совсем новое и свежее дыхание", - сказала Долецкая, которая была лично знакома с модельером и упоминала в своей книге о ссоре, однажды произошедшей между ними.

Долецкая отметила, что кутюрье оказал на ее жизнь огромное влияние.

"Встречи с Лагерфельдом оставили в моей профессиональной жизни неизгладимый след, это человек, который мне показал, что такое профессиональная планка, что такое верность профессии, любовь к этой профессии, что такое настоящие фундаментальные знания в этой профессии, хотя сам себя называл самым поверхностным человеком в жизни, что, конечно, ирония", - добавила она.