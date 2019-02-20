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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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Матвиенко предложила обязать обучавшихся за счет бюджета врачей заключать госконтракт

Спикер Совфеда объяснила, что это нужно для того, чтобы вернуть средства, которые государство затратило на обучение

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым обязать врачей, получивших образование за счет бюджета, отработать в медицине определенный срок, чтобы компенсировать государству средства на их обучение.

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"Если государство вкладывает средства в обучение врачей, то, может быть, заключать государственный контракт, который обязывал бы молодого специалиста отработать определенный срок в медицине. Для того, чтобы вернуть средства, которые затратило государство на его обучение. Такие шаги, на мой взгляд, были бы уместны", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24" по итогам оглашения послания президента РФ Федеральному собранию.

По ее мнению, многие проблемы в поликлиниках возникают из-за нехватки кадров. "Давайте посмотрим, сколько специалистов выпускают наши медицинские университеты. Большая часть из них готовится на бюджетной основе, то есть за средства налогоплательщиков. Очень обидно, когда государство в течение восьми, иногда девяти лет расходует средства на подготовку врачей, будущих специалистов, а часть из них потом уходит менеджерами в торговые центры", - сказала спикер Совфеда, добавив, что эту практику "надо менять коренным образом".

Матвиенко отметила, что государство вкладывает много средств в здравоохранение, ситуация улучшается, "но все равно люди недовольны".

"Президент абсолютно правильный акцент сделал на первичном звене: первое, где сталкиваются люди с медициной, - это поликлиники. Когда ты стоишь в очереди, чтобы сдать анализы, или ждешь очереди, когда появится возможность попасть к профильному специалисту, - это, конечно, абсолютно ненормально", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, идея работы бережливых поликлиник с новыми нормативами и условиями поможет решить эти проблемы.

В новость были внесены изменения (14:52 мск) — добавлены подробности

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