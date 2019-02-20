СПЧ попросил Бастрыкина взять под личный контроль данные о дизентерии в детсадах Москвы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под свой контроль расследование случаев дизентерии в дошкольных учреждениях Москвы, которые произошли в декабре 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее сообщалось, что очаги кишечной инфекции, в том числе дизентерии, были зарегистрированы в 7 детских садах на юго-востоке Москвы в конце декабря 2018 года, заразились 127 человек. В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзор тогда установил, что источником болезни мог быть творог, который производился на предприятии в Липецкой области. Суд постановил остановить творожную линию этого заведения. По данным Роспотребнадзора, с 27 декабря 2018 года новых случаев заболевания кишечной инфекцией не было.

"Зная, какое большое внимание ваше ведомство и вы лично уделяете вопросам защиты прав человека и гражданина, оперативному расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, убедительно прошу вас, взять под личный контроль расследование массового заражения дизентерией детей московских детских садов", - цитируется в сообщении письмо главы СПЧ Михаила Федотова в адрес Бастрыкина.

В СПЧ отметили, что, по мнению заявителей, которые обратились в совет, полноценного расследования по факту распространения инфекции в садах проведено не было. Так, родители не смогли получить информацию о точном числе пострадавших детей.

"Со стороны совета контроль за расследованием массового заражения детей в московских детских садиках будет проводиться постоянной комиссией по гражданскому участию в противодействии коррупции", - отмечается в сообщении.