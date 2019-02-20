Карл Лагерфельд завещал не устраивать похоронную церемонию после его смерти

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Близкие Карла Лагерфельда не станут организовывать публичную церемонию прощания, а также откажутся от его похорон. Об этом заявил Agence France-Presse представитель бренда модельера.

"Его пожелания будут учтены", - сказал он.

Агентство отмечает что, согласно воле Лагерфельда, его тело должны кремировать, а прах развеять вместе с прахом матери и прахом Жака де Башера, который умер еще в 1989 году от СПИДа. Их урны, по признанию кутюрье, он хранил в тайном месте специально с этой целью. Вторую половину праха спутника жизни модельера в специальной урне должны вернуть его семье.

Ранее Лагерфельд несколько раз отвечал на вопросы журналистов на эту тему. Так, в 2013 году он заявил, что ненавидит похороны и что не желает беспокоить никого заботами о своих останках. Он также отверг и возможность прощальных церемоний. В 2015 году Лагерфельд сказал, что "хотел бы [после смерти] исчезнуть, подобно диким лесным зверям", напомнив, что желает быть кремированным. В 2018 году в интервью изданию Numero, говоря о церемонии прощания с Джонни Холлидеем, он заявил, что все проходило в атмосфере фарса и лишь утвердился в своей позиции.