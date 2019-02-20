Минтранс разработал нормы труда и отдыха для водителей грузовиков и автобусов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минтранс разработал нормы времени управления транспортным средством и отдыха для водителей грузовых автомобилей массой выше 3,5 т и автобусов. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Указанным проектом постановления предлагается установить временные периоды, в течение которых водитель, осуществляющий эксплуатацию вышеуказанных транспортных средств, будет обязан сделать специальный перерыв для отдыха от управления, а также использовать ежедневный и еженедельный отдых", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 ноября 2019 года.

Согласно проекту, длительность времени управления грузовиком или автобусом не должна превышать девяти часов в течение суток (однако не более двух раз в течение недели допускается увеличение этого времени до 10 часов). За календарную неделю водитель должен управлять транспортным средством не более 56 часов, за две календарные недели - не более 90 часов.

Кроме того, водители будут обязаны делать перерыв для отдыха продолжительностью не менее 45 минут каждые 4,5 часа после начала управления транспортным средством. Этот отдых может быть разбит на две части, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а вторая - не менее 30 минут.

Ежедневный отдых водителей от управления транспортным средством должен быть не менее 11 часов, в отдельных случаях допускается сокращение этого времени до девяти часов. Также водитель должен иметь не менее двух еженедельных отдыхов от управления транспортным средством общей продолжительностью не менее 45 часов.

В декабре 2018 года кабмин по итогам совещания о работе по снижению производственного травматизма поручил Минтрансу внести изменения в законодательство РФ, направленные на обеспечение соблюдения водителями автомобильного транспорта установленного режима труда и отдыха.