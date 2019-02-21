{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Пескову не известно об отправке гуманитарной помощи из России в Каракас

Ранее источник ТАСС, сообщил, что груз российских лекарств и медицинского оборудования прибыл в аэропорт Каракаса и в ближайшее время будет передан венесуэльской стороне

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о гуманитарном грузе медикаментов, якобы доставленном из России в Каракас.

"Я не располагаю этой информацией, поэтому сейчас не могу ответить на этот вопрос, - сказал он, комментируя, правда ли что Россия посылала гуманитарную помощь, в чем она заключается и кто занимался отправкой груза. - Мне нужно уточнить".

Ранее в среду, 20 февраля источник ТАСС сообщил, что груз российских лекарств и медицинского оборудования прибыл в аэропорт Каракаса и в ближайшее время будет передан венесуэльской стороне. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также анонсировал, что в страну прибудет 300 тонн гуманитарной помощи из России.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПесков, Дмитрий Сергеевич
Тверским суворовцам построят новый учебный комплекс
При проектировании здания учли исторический и архитектурный облик города
Читать полностью