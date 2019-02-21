Москалькова удивлена реакцией Денисовой на посещение правозащитницей украинских моряков

"В преддверии нашей встречи с большим разочарованием ознакомилась с письмом, в котором вы выражаете неудовлетворение фактом посещения Н. Карпачевой граждан Украины, находящихся в СИЗО "Лефортово" городе Москвы, а также строите свой диалог в русле неоправданных обвинений", - говорится в ответе Денисовой, опубликованном в четверг на сайте российского омбудсмена.

Москалькова подчеркнула, что Карпачева является не только гражданкой Украины, но и представителем независимого международного правозащитного сообщества, вице-президентом Европейского института омбудсменов, "деятельность которого доказала свою эффективность и направлена исключительно на продвижение и защиту прав и свобод человека и гражданина".

Она отметила, что задержанных моряков ранее посещал консул Украины, а также их адвокат, которые имели возможность ознакомиться с условиями их содержания и удостовериться в удовлетворительном состоянии их здоровья. Сама Москалькова также посещала заключенных и информировала Денисову об итогах визита.

"Как вам известно, в соответствии с законодательством РФ, принятие решения о допуске иностранных представителей к гражданам своих государств находится в компетенции Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Полагаю крайне важным, что вышеуказанным лицам такой доступ был обеспечен и они смогут донести до мирового сообщества реальную картину происходящих событий, а главное, оказать необходимое содействие людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию", - заключила Москалькова.

Москалькова и Карпачева посетили моряков на прошлой неделе. Они подняли вопрос о необходимости продолжения лечения заключенных и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения Москвы.