Несколько регионов России запустили программы по выводу бедных семей из сложной ситуации

После запуска проекта в первую очередь в пилотных регионах решили выяснить, кто находится за чертой бедности и какая конкретно помощь нужна людям. Для этого, например, власти Нижегородской области составляют так называемые социальные портреты малоимущих семей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, будет проведен анализ благосостояния по нескольким группам граждан. В первую очередь эксперты исследуют порядка 6,3 тыс. домохозяйств (где есть получатели госсподдержки), а затем семьи с детьми от 1,5 до трех лет и граждан с доходом в половину прожиточного минимума.

Минтруд РФ в 2019 году запустил в восьми регионах пилотный проект по выводу из сложной ситуации бедных семей. Проект начали реализовывать в Татарстане, Приморье, Кабардино-Балкарии, Нижегородской, Ивановской, Новгородской, а также в Липецкой и Томской областях. В среду президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию сказал о том, что сейчас в стране за чертой бедности находятся около 19 млн человек.

ТАСС, 21 февраля. Несколько российских регионов в рамках пилотного проекта запустили программы по выводу из сложной ситуации бедных семей. Малообеспеченным гражданам помогают не только субсидиями, продуктами и одеждой, но и предлагают возможности научиться зарабатывать самим. Так, в Ульяновской области обучают предпринимательству неработающих мам и пенсионеров, а в Новгородской - стимулируют самозанятость безработных. Предполагается, что в ближайшем будущем положительный опыт пилотных регионов внедрят по всей России.

"Из общего числа населения Нижегородской области, имеющего доход ниже уровня прожиточного минимума, большую часть составляют семьи с детьми (78% домохозяйств), из них 40 тыс. человек имеют среднедушевой доход меньше половины прожиточного минимума, то есть 4611 рублей на каждого члена семьи", - отметили в пресс-службе. По словам губернатора региона Глеба Никитина, около 10% жителей Нижегородской области сейчас имеют доходы ниже прожиточного минимума, это около 323 тыс. человек.

Специалисты в Приморском крае тоже намерены проанализировать уровень и структуру бедности.

"Мы анализируем влияние на бедность региональных мер социальной поддержки", - сообщили в регионе, добавив, что на втором этапе проекта будет проведен анализ эффективности каждой меры. В правительстве Ивановской области также рассказали, что в регионе уже ведется "большая аналитическая работа, которая позволит понять глубину бедности". Для этого власти провели масштабное анкетирование, опросив 19 тыс. человек, чтобы понять, чем обусловлены показатели бедности.

"Большой процент трудоспособных людей, живущих за чертой бедности, у нас отмечается в отдаленных районах, там, где нет работы. Многодетные семьи, в которых зачастую работает только папа, а мама занимается воспитанием, тоже в этом списке. Есть те, кто набрал кредитов и попросту не может выбраться из долговой ямы; те, кто мог бы работать, но вынужден ухаживать за больным лежачим человеком, есть просто неблагополучные. Все истории индивидуальны, поэтому предложения, над которыми мы сегодня работаем, будут обязательно учитывать эти нюансы", - сказала ТАСС заместитель руководителя департамента соцзащиты населения Ивановской области Анна Демина, уточнив, что всю собранную аналитику власти региона намерены к концу марта направить в Минтруд.

Понять причины бедности в своем регионе пытаются и власти Новгородской области, они тоже начали проводить анкетирование населения, запустив соответствующий проект с января 2019 года. По результатам тестов эксперты создают кейсы с набором услуг по оказанию помощи семьям для повышения их доходов. "Сейчас министерство труда и Новгородский государственный университет разработали анкету "Изучение уровня жизни семей с детьми в Новгородской области", она включает в себя шесть разделов: состав семьи, занятость, незанятость родителей, жилье и имущество, образование и досуг детей, льготы и пособия, самооценка уровня жизни и здоровья. Также разработан специальный программный комплекс, чтобы сформировать и вести реестр семей с доходами ниже прожиточного минимума", - рассказали ТАСС в региональном министерстве труда.

Субсидии и денежная поддержка

Наиболее распространенным видом поддержки для малообеспеченных семей, который либо уже внедрен в пилотных регионах, либо находится на рассмотрении, являются адресные субсидии. Дополнительную финансовую помощь уже получают, например, жители Новгородской области, где власти назвали бедность главным вызовом для региона. По данным областного минтруда, уже действует местный закон, по которому бедные семьи получают пособие на ребенка до 16 лет, а если он учится в школе - до 18 лет. Малоимущим также оказывается государственная соцпомощь в натуральной форме: это могут быть продукты, одежда, мебель, лекарства и талоны на питание.

Поддержать деньгами тех, кто оказался за чертой бедности, намерены и в Кабардино-Балкарской Республике. По данным республиканского министерства труда и социальной защиты, на территории субъекта с 2021 года будет введена выплата по рождению третьего ребенка в размере прожиточного минимума.

При этом в регионах пристально следят, чтобы пособия не стимулировали развитие иждивенчества. Как сообщила ТАСС заместитель руководителя департамента соцзащиты населения Ивановской области Анна Демина, власти приняли закон, по которому ежемесячное детское пособие имеют право получать только те малоимущие граждане, которые "предприняли все меры для улучшения своего материального положения".

"У нас есть мамы, которые не подают на алименты на своих бывших мужей, тем самым ухудшая материальное положение ребенка, в этом случае мы им рекомендуем сделать это, ведь такая мера при благополучном исходе позволит значительно поправить материальное положение семьи", - сообщила Демина.

Научить зарабатывать самостоятельно

Многие пилотные регионы пошли дальше и решили не просто поддерживать малообеспеченных деньгами и материальными благами, но и научить их зарабатывать самостоятельно. Эту стратегию взяли за основу в Ульяновской области, где реализуется целый комплекс программ, которые позволяют жителям начать свое дело.

"[В регионе] действуют программы вовлечения в предпринимательство для различных слоев населения: это и так называемое серебряное предпринимательство, люди преклонного возраста, которые проходят обучение и имеют возможность начать свое дело. Это и программа "Мама-предприниматель", и обучение предпринимательству со школьной скамьи", - сообщил ТАСС председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

По его словам, в комплексе эти программы дают возможность охватить максимальное число жителей региона наиболее приемлемыми для них мерами поддержки. "Не просто свое хобби развивать, заниматься для себя и для души, но и получить средства для существования и, может быть, даже вырасти в серьезных предпринимателей", - пояснил собеседник агентства.

Поддержку начинающим предпринимателям из числа малоимущих оказывают и власти Новгородской области. В регионе стимулируют самозанятость безработных: тем, кто оформляет юридическое лицо, предоставляют единовременную выплату около 60 тыс. рублей и финансовую помощь на подготовку документов для регистрации юрлица. "Для малоимущих граждан - это возможность попробовать себя в предпринимательской деятельности в сфере услуг, торговле, строительстве, сельском хозяйстве", - сообщили ТАСС в министерстве труда региона.

Кроме того, власти Новгородской области занимаются профессиональным обучением женщин во время декрета, если они имеют ребенка до трех лет. Мамы активно осваивают менеджмент, кадровое делопроизводство, бухгалтерский учет, а также учатся на парикмахеров, мастеров маникюра и осваивают поварское дело. "Кроме того, в области стимулируется занятость женщин, которые имеют детей до 14 лет. Работодателям предоставляется субсидия на создание рабочих мест для этой категории - до 30 тыс. рублей на одно рабочее место", - рассказали ТАСС в министерстве труда Новгородской области.

В Липецкой области власти уже компенсируют до 3 тыс. рублей на оплату переобучения, и, как рассказал ТАСС начальник управления социальной защиты населения региона Сергей Орусь, эту же меру поддержки планируется распространить на пилотный проект по борьбе с бедностью. "В пилотном проекте мы предлагаем отрабатывать эти меры и расширять спектр возможностей и для городского, и для сельского населения", - сказал он.