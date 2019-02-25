Водители не должны будут менять права после ввода электронных удостоверений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Водителям не придется менять права после ввода электронных водительских удостоверений в России. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, ГИБДД готова к введению таких документов, однако, нормативно это пока не закреплено.

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"Госавтоинспекция МВД России в 2018 году выступила с предложением перейти на электронный вид водительского удостоверения. В настоящее время существует федеральная информационная система ГИБДД, в которую, в частности, входит база водительских удостоверений. Для водителей ничего не изменится, водительские удостоверения, которые у них есть, будут действительны", - сказал собеседник.

По его словам, электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также предотвратить случаи использования одних прав несколькими водителями с похожей внешностью.

"Нормативно это пока не закреплено, но технически в ГИБДД к этому готовы", - заключили в ведомстве.

Ранее со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова сообщалось, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в следующем году.