WSJ: несколько мобильных приложений ограничили передачу данных пользователей в Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Несколько приложений для мобильных устройств ограничили предоставление сведений о своих пользователях компании Facebook после того, как информация об этом стала достоянием общественности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

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Ранее журналисты издания протестировали более 70 популярных приложений из электронного магазина компании Apple. Как отмечалось в статье, в ходе данных испытаний выяснилось, что не менее 11 из этих приложений предоставляли значительную часть проходящей через них информации компании Facebook. Это якобы делалось, в том числе и в тех случаях, когда пользователи приложений не были зарегистрированы в соцсети.

Как сообщалось в материале, среди приложений, передававших данные Facebook, были те, которые предназначаются для поиска недвижимости, а также для сбора и обработки информации об организме пользователя, в том числе во время занятий спортом. В указанных 11 приложениях не имелось функции, которая бы позволяла прекратить передачу данных. По оценке издания, в ряде случаев практика, о которой идет речь, нарушала некоторые положения пользовательских соглашений.

Газета сообщает, что после публикации статьи о результатах проверок пять из 11 приложений полностью прекратили передачу информации Facebook или существенно сократили объемы отправляемых данных. В частности, это приложения, которые в течение последних 12 месяцев были скачены свыше 10 млн раз.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся сбору личных данных работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась Facebook. Он произошел после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.