Назарбаев заявил о выделении средств из Нацфонда на социальные программы

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил на съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") в среду о выделении средств из Национального фонда на социальные программы.

Акцент будет сделан на трех направлениях: повышении доходов и поддержке малообеспеченных слоев населения; решении жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшении сфер образования и здравоохранения; комплексному развитию регионов.

"В текущем году на социальную сферу направлено более 45% от всех расходов республиканского бюджета. В то же время у нас обозначились определенные диспропорции и ряд проблемных точек в социальном блоке. В этой связи я принял решение о выделении средств из Национального фонда на повышение качества жизни и благосостояния наших граждан", - пояснил Назарбаев.

Более $5,3 млрд на три года

Глава государства отметил, что все социальные проекты имеют комплексный характер и принесут осязаемую пользу людям. "На их реализацию в ближайшие три года из бюджета дополнительно будет выделено более 2 трлн тенге (порядка $5,3 млрд). Данные средства должны быть изысканы за счет кардинального улучшения таможенного администрирования и оптимизации бюджетных расходов", - уточнил лидер Казахстана.

По его словам, при этом необходимо исключить финансирование неприоритетных, дорогостоящих мероприятий на местах. "Эти меры в ближайшие три года позволят получить в бюджет 1 трлн тенге (около $2,6 млрд). Также нужно выделить из Национального фонда дополнительно 1 трлн 350 млрд тенге ($3,57 млрд) в течение 2019-2021 годов", - информировал Назарбаев.

Рост зарплат и пособий

Президент поручил усилить меры по повышению уровня благосостояния казахстанских семей. В частности, с 1 июля 2019 года повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30%, а также поднять зарплату в среднем на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях.

Особое внимание будет уделено малообеспеченным категориям граждан и многодетным семьям. Назарбаев распорядился для поддержки семей с детьми, имеющими право на получение адресной социальной помощи, установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме около 21 тыс. тенге (порядка $55,5).

Кроме того, будут повышены пособия родителям, опекунам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов на 30%. Это затронет порядка 100 тыс. человек.

Обеспечение жильем

Лидер Казахстана акцентировал внимание на работе по обеспечению жильем и улучшению сфер образования и здравоохранения. "Поручаю правительству построить в рамках программы "Нурлы жер" (госпрограммы жилищного строительства - прим. ТАСС) более 40 тыс. арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных", - сказал Назарбаев. По его словам, на эти цели в ближайшие семь лет будет выделено дополнительно 50 млрд тенге ежегодно ($132,2 млн).

Кроме того, для многодетных и неполных семей планируют разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых через систему жилстройсбережений.

Президент Казахстана также распорядился дополнительно выделить на развитие сферы здравоохранения порядка 120 млрд тенге ($317 млн). Они пойдут на повышение качества и доступности оказания стационарной медицинской помощи в семи регионах с охватом порядка 100 тыс. пациентов в год.

Политика регионов

Назарбаев отметил, что за последние годы была проведена огромная работа по строительству республиканской автотранспортной сети. Теперь пришло время уделить внимание местным дорогам.

"Расширение сети современных местных дорог - это ключевая задача правительства, исполнение которой необходимо контролировать партии. Поручаю дополнительно выделить на эти цели 350 млрд тенге ($925,8 млн). Данные меры к 2025 году помогут улучшить состояние 95% автодорог областного и районного значения", - информировал он.

Для решения проблем окраин крупных городов - Астаны, Алма-Аты и Шымкента выделят дополнительно 90 млрд тенге (порядка $238 млн) на 2019-2021 годы. На развитие малых и моногородов будет ежегодно предоставляться дополнительно по $10 млрд тенге ($26,4 млн) в ближайшие три года.

Президент также обратил внимание на обеспечение доступа всех жителей страны к чистой питьевой воде и проведению масштабной газификации, на что будут направлены дополнительные средства.

Подводя итог выступлению, Назарбаев поручил новому кабинету министров немедленно приступить к реализации озвученных им поручений. Новые проекты должны стать фундаментом государственной социальной политики на ближайшие три года.

Участники съезда также утвердили новую программу партии до 2030 года "Общество благополучия: 10 целей десятилетия" и новый состав политического совета организации. Принято решение обновить логотип партии - название "Нур Отан" на государственном языке будет написано латинскими буквами. Это изменение связано с переходом казахского языка на латинскую графику.