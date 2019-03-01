В центре передержки в Приморье приняли меры для предотвращения побегов белух и косаток

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники Центра адаптации морских животных в бухте Средней в Приморье усилили меры защиты после пропажи трех белух и одной косатки. Как заявил журналистам старший тренер центра Андрей Насонов, больше побегов животных не повторится.

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи пропали, а на прошлой неделе стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция региона начала проверку.

"Все белухи ушли через разрыв сетевого заграждения. По косаткам комментарии давать не буду в интересах следствия. Но меры защиты были усилены. Больше побегов не повторится", - сказал Андрей Насонов. По его словам, содержащиеся в центре животные адаптировались к человеку, и выпуск их в естественную среду сопряжен с риском их гибели.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных, содержащихся в центре передержки в Приморье.

Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов животных производился с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.