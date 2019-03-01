В пресс-службе главы Хакасии заявили, что он не получал повесток из военкомата

ТАСС, 1 марта. Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), будучи гражданином призывного возраста, не получал повесток от военкомата. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении пресс-служба главы региона.

Днем ранее представители военкомата Красноярского края сообщали, что Коновалов уклонялся от призыва на воинскую службу, а также до сих пор не явился в военкомат для постановки на учет в запасе.

"Валентин Коновалов был снят с воинского учета по достижению им 27 лет, т. е. на воинском учете гражданин находился. Отметим, что военный комиссариат города Минусинска и Минусинского района Красноярского края в установленной законом форме повестки Валентину Коновалову не вручал и претензий никаких не предъявлял", - говорится в сообщении.

Также в заявлении пресс-службы отмечается, что "ответ военного комиссариата Красноярского края, который размещен средствами массовой информации в сети, незаконен, выдан с нарушениями", а сам Коновалов с 2011 года работал в избиркоме Хакасии, а с 2013 года - депутатом Горсовета Абакана и был публичным лицом.

Осенью 2018 года 30-летний Коновалов был избран главой Хакасии. В должность губернатора он вступил 15 ноября. Информация, что Коновалов уклонялся от воинской службы в 2013-2014 гг. появилась в соцсетях 22 февраля. Тогда пресс- служба главы республики назвала ее преднамеренной провокацией.