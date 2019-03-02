Память о Жоресе Алферове планируют увековечить в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров считает, что память об академике Жоресе Алферове должна быть увековечена в Санкт-Петербурге. Такое мнение он высказал ТАСС в субботу.

В мае 2001 года решением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Жорес Алферов был удостоен звания Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

"Это утрата невосполнима в масштабах всего мира. Мы все были современниками вселенской величины человека, свидетелями непостижимой меры его таланта и патриотизма. Память <...> Жореса Алферова должна быть увековечена. В Санкт-Петербурге - прежде всего. Это наша общая задача", - сказал Макаров.

Алферов родился 30 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

Жорес Алферов скончался 2 марта 2019 года.