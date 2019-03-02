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Умер Жорес Алферов

Академический университет РАН открыл Книгу памяти в связи со смертью Алферова

В университете сообщили, что для обеспечения доступа к книге максимальному числу людей вход в учреждение сделали свободным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Академический университет РАН в Санкт-Петербурге, ректором которого был лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, открыл книгу памяти для соболезнований в связи со смертью академика.

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Как сообщила ТАСС помощник ректора Наталья Ланцова, для обеспечения доступа к книге максимальному числу людей охрана университета сделала вход свободным.

"В Академическом университете открыто мемориальное место с портретом Жореса Ивановича Алферова, куда можно возложить цветы, и книга памяти", - сказала она.

Университет расположен в северной части Петербурга, на улице Хлопина. Мемориальное место открыто в здании лицея "Физико-техническая школа" Академического университета.

Академик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов умер поздним вечером 1 марта.

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РоссияАлфёров, Жорес ИвановичУмер Жорес Алферов
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