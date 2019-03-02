В научном центре РАН в Петербурге помнят Жореса Алферова как настоящего патриота науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Жорес Алферов был настоящим патриотом России и российской науки, он очень много сделал для сохранения и развития многих ее отраслей в стране. Такое мнение высказал ТАСС в субботу Григорий Двас, главный ученый секретарь Санкт-Петербургского Научного центра РАН, президиум которого возглавлял академик.

Лауреат Нобелевской премии, академик Российской академии наук (РАН) Жорес Алферов умер в ночь на 2 марта на 89-м году жизни.

"Жорес Иванович был прекрасным организатором науки, он очень много сделал и как председатель Санкт-Петербургского Научного центра РАН, и как ректор Академического университета для сохранения, для развития очень многих отраслей науки, причем, это не обязательно были только технические науки. Настоящий патриот России, настоящий патриот российской науки", - сказал собеседник агентства.

Двас отметил, что в мире Алферов известен, прежде всего, как физик, специалист по гетерогенным полупроводникам, чьи заслуги признал в том числе и Нобелевский комитет. "Каждый из нас, кто сегодня пользуется мобильной связью, цифровым телевидением, - все это можно было сделать только благодаря тем открытиям, которые совершил Жорес Иванович", - сказал он.

Двас назвал Алферова многогранной личностью, а также мужественным человеком, "потому что в последние годы он преодолевал серьезную болезнь, и несмотря на те неудобства, которые она ему доставляла, он продолжал научные исследования самого высокого уровня".

Он рассказал, что предметами научной деятельности ученого в последние годы являлись передовые исследования в разных областях, в том числе таких как нанобиотехнологии, нанохимия, биомедицина и самые современные материалы.

Об Алферове

Жорес Алферов родился 30 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.