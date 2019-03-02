Путин выразил соболезнования родным и близким Алферова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью нобелевского лауреата, академика РАН Жореса Алферова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Глава государства отметил огромный вклад великого российского ученого в развитие российской и мировой науки, отметил твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны", - сказал Песков журналистам.

Жорес Алферов родился 30 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.