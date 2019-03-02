Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Алферова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Блистательный ум, организаторский талант и преданность науке снискали академику РАН, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову искреннее уважение в кругу ученых и в обществе в целом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Фундаментальные труды и уникальные открытия Жореса Ивановича Алферова в области физики имеют огромное прикладное значение, способствуют развитию ИТ-отрасли, наноэлектроники и многих других высокотехнологичных сфер экономики. Блистательный ум, организаторский талант, преданность науке, настойчивость в достижении высоких целей снискали Жоресу Ивановичу Алферову искреннее уважение в кругу ученых и нашем обществе в целом", - отметил Собянин в телеграмме соболезнования родным и близким Алферова, умершего минувшей ночью на 89-м году жизни.

Из жизни ушел "выдающийся ученый с мировым именем, внесший неоценимый вклад в приумножение славных традиций отечественной науки и популяризацию научных знаний", подчеркнул Собянин в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства столицы в субботу.