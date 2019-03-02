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Умер Жорес Алферов

Медведев: Алферов передавал молодым исследователям знания и большую любовь к науке

Премьер-министр России отметил, что академик многое сделал для укрепления престижа российской науки

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи со смертью нобелевского лауреата, академика Российской академии наук Жореса Алферова. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства.

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Биография Жореса Алферова

"Долгие годы Жорес Иванович Алферов руководил Санкт-Петербургским академическим университетом, вел большую работу в инновационном центре "Сколково". Он воспитал не одно поколение ученых. Свои знания и большую любовь к науке, стремление к открытиям Жорес Иванович передавал молодым исследователям", - говорится в тексте.

"Жорес Иванович был ярким политиком и общественным деятелем. Он всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за будущее российской науки, многое сделал для укрепления ее престижа", - отмечается в сообщении.

Медведев также выделил уникальные исследования Алферова в области полупроводниковой техники, отмеченные Нобелевской премией по физике. "Они [исследования] во многом изменили мир, совершили настоящую научную революцию", - написал премьер.

По его словам, именно благодаря Алферову были созданы современные лазеры, полупроводники, светодиоды. "Его труды оказали огромное влияние на развитие информационных технологий, интернета и мобильной связи, без которых сегодня невозможно представить нашу жизнь", - подчеркнул Медведев.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичАлфёров, Жорес ИвановичУмер Жорес Алферов
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