Медведев: Алферов передавал молодым исследователям знания и большую любовь к науке

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи со смертью нобелевского лауреата, академика Российской академии наук Жореса Алферова. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства.

"Долгие годы Жорес Иванович Алферов руководил Санкт-Петербургским академическим университетом, вел большую работу в инновационном центре "Сколково". Он воспитал не одно поколение ученых. Свои знания и большую любовь к науке, стремление к открытиям Жорес Иванович передавал молодым исследователям", - говорится в тексте.

"Жорес Иванович был ярким политиком и общественным деятелем. Он всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за будущее российской науки, многое сделал для укрепления ее престижа", - отмечается в сообщении.

Медведев также выделил уникальные исследования Алферова в области полупроводниковой техники, отмеченные Нобелевской премией по физике. "Они [исследования] во многом изменили мир, совершили настоящую научную революцию", - написал премьер.

По его словам, именно благодаря Алферову были созданы современные лазеры, полупроводники, светодиоды. "Его труды оказали огромное влияние на развитие информационных технологий, интернета и мобильной связи, без которых сегодня невозможно представить нашу жизнь", - подчеркнул Медведев.