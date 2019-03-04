Школу в Архангельской области временно закрыли из-за трещин на стеклах и деформации стен

"Причиной приостановления деятельности Лесозаводской средней школы в п. Коноша стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе плановой выездной проверки управления Роспотребнадзора по Архангельской области. Суд признал общеобразовательное учреждение виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. Судебный пристав-исполнитель <…> опечатал помещение, оставив только один из входов для доступа специалистов", - говорится в сообщении.

Эксплуатация здания школы прекращена на 60 суток. В деревянном здании 1968 года постройки стены и потолки в учебных кабинетах деформированы, покрыты трещинами и щелями, осыпается штукатурка, полы в обеденном зале, туалетах, рекреации и спортзале со щелями на стыке между стеной и полом. Потолок в спортзале, рекреации и кабинетах провисает, в кабинетах и рекреации стекла на окнах треснуты. "Указанные нарушения несут непосредственную угрозу жизни и здоровью детей и персонала школы, так как могут повлечь обрушение конструкции здания", - говорится в сообщении.

В школе учится 226 детей. Как сообщила ТАСС директор школы Татьяна Колобова, ученики переведены во второе здание школы, в учебном заведении введена вторая смена. Пятого марта в школу приедет группа экспертов для оценки ситуации.

Собеседница агентства отметила, что уже готов проект нового здания школы. "У нас есть проект, в марте завершается экспертиза проекта. Планировалось, что начало строительства - 2020 год, 2021 - год ввода, хотелось бы, чтобы начали строительство в 2019 году", - отметила она.