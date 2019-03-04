Пресс-служба Терезы Мэй перепутала Солсберийский собор с церковью в Бате

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Пресс-служба премьер-министра Великобритании перепутала шпиль Солсберийского собора с церковью Иоанна Богослова в Бате, разместив ее фото на странице премьера в Twitter. Как сообщает агентство Reuters , во время посещения Солсбери главе британского правительства Терезе Мэй пришлось принести извинения за допущенную ее подчиненными ошибку.

"Это была оплошность, которая в настоящий момент уже исправлена," - сказала Мэй журналистам.

Фотография на странице премьер-министра сопровождала текст заявления, посвященного годовщине инцидента в Солсбери. На снимке был запечатлен вид летнего английского города, берег реки и возвышающийся над деревьями церковный шпиль. Однако это был не средневековый англиканский собор в Солсбери, а католическая церковь Иоанна Богослова в городе Бат, построенная в конце XIX века. Формы двух шпилей похожи, однако церковь в Бате вдвое уступает по высоте Солсберийскому собору.

Пользователи соцсетей и британские СМИ поспешили указать премьерской канцелярии на допущенную ошибку. "Это Бат, а не Солсбери, - написал в своем Twitter редактор газеты The Guardian Джим Уотерсон. - Подозреваемые в отравлении русские хотя бы могли отличить один шпиль от другого".

Визит в Солсбери

Мэй посетила Солсбери в день первой годовщины инцидента с отравлением экс-полкновника ГРУ Сергея Скрипаля, обвиненного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, сообщил телеканал Sky News.

По его сведениям, глава правительства, стремясь убедиться, что после прошлогоднего происшествия город снова живет полноценной жизнью, зашла в два магазина, расположенные неподалеку от городского собора, а также пообщалась с горожанами на центральной улице. В походе по городу премьера сопровождал парламентарий от Консервативной партии Джон Глен, который представляет избирательный округ Солсбери в Палате общин.

В своем заявлении, приуроченном к сегодняшней дате, премьер назвала годовщину "важной вехой для исторического города Солсбери, который выходит из тени, отброшенной фактом использования химического оружия" на улицах Великобритании. Она также поблагодарила оперативные службы Солсбери и военнослужащих, которые участвовали в операциях по обеззараживанию различных городских объектов.