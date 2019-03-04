Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал законными требования Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям, среди которых Promsvyaz Capital B.V. - компания бывших собственников банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, и обязал взыскать с них солидарно 32 млрд рублей и $505 млн по сделкам, совершенным перед санацией банка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил удовлетворить исковые требования, признать недействительными заключенные между ПАО "Промсвязьбанк" и Promsvyaz Capital B.V. договоры купли-продажи ценных бумаг (...), признать недействительными следующие взаимосвязанные сделки, заключенные 14 декабря 2017 года (...). Взыскать в пользу ПАО "Промсвязьбанк" денежные средства в размере 32 млрд 569 млн (...) руб. и $505 млн солидарно", - сказал судья.