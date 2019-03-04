Декан факультета политологии МГУ назвал фейком сообщения о "Скрипальских чтениях"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Декан факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Андрей Шутов назвал фейком сообщения о планируемой конференции "Скрипальские чтения". Об этом он в понедельник заявил ТАСС.

Дело под грифом highly likely. С момента отравления Скрипалей в Солсбери прошел ровно год

Ранее член Научного совета при Совете безопасности РФ и профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло заявил радиостанции "Говорит Москва", что в МГУ пройдут так называемые "Скрипальские чтения", которые будут приурочены к годовщине отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как в воскресенье рассказали ТАСС в пресс-службе факультета политологии МГУ, Манойло также пригласил на конференцию Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Великобританией по делу об отравлении Скрипалей.

"Информация о "Скрипальских чтениях" - круглом столе, посвященном информационным войнам, не соответствует действительности, это фейк", - сообщил Шутов.

По его словам, проведение подобного мероприятия не планировалось. "У факультета политологии существует календарный план научной работы и проведения различных мероприятий, утвержденный Ученым советом факультета политологии. В плане на 2019 год научной дискуссии по данной теме нет", - добавил он.