МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве, такой вариант обсуждается.

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Об этом ТАСС сообщил источник в мэрии города.

"Обсуждается Троекуровское кладбище, но финальное решение пока не принято", - сказал он.

О смерти Малашенко в Испании стало известно 25 февраля 2019 года, об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

В суде Андалусии заявили, что, согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти нет, предполагается суицид.