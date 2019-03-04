Депутаты Госдумы простились с Жоресом Алферовым

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты простились в понедельник с коллегой, нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, который умер вечером 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"4 марта председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты Государственной думы простились с депутатом Государственной думы, лауреатом Нобелевской премии, академиком Жоресом Ивановичем Алферовым. Церемония прощания состоялась в Санкт-Петербургской клинической больнице РАН", - говорится в сообщении. Память коллеги также почтили первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников, главы фракций "Единая Россия" и ЛДПР Сергей Неверов и Владимир Жириновский.

Официальная церемония прощания с Алферовым состоится 5 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной. Похоронят академика в тот же день на кладбище в Комарове, пригороде Петербурга. Похороны пройдут по церемониалу для почетных граждан города, с воинскими почестями.