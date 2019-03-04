Сторонники "новой церкви" Украины захватили еще два храма канонической УПЦ

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Волынской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс- службе Волынской епархии УПЦ.

"3 марта 2019 сторонники перехода в ПЦУ захватили Свято-Троицкий храм УПЦ в селе Лобачовка Берестечковского благочиния Волынской епархии УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Также о религиозном конфликте, который продолжался более месяца и закончился захватом храма УПЦ, сообщили в Ровенской епархии. Так, сторонники новой религиозной структуры прибыли в субботу к Рождество-Богородичному храму в селе Новая Мощаница в Ровенской области. Им в подкреплении приехали два автобуса с бойцами запрещенной в РФ организации "Правый сектор" и пьяных мужчин. "В воскресенье, 3 марта, верующие УПЦ молились в церковном доме, в захваченном храме - сторонники ПЦУ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте епархии.

Ранее 4 марта в информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что раскольники избили прихожан и захватили храм канонической УПЦ в селе Гнездичное Тернопольской области.

В УПЦ уже не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов. Объявление о создании ПЦУ под эгидой Константинопольской патриархии только усугубило эту ситуацию.

31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности верующих к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.