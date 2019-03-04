Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, пройдет во вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН. Алферов будет похоронен на Комаровском кладбище.

"Церемония прощания состоится во вторник, 5 марта, с 11:00 мск до 13:00 мск в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной, дом 5", - сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В соответствии с законом о почетных гражданах, власти города взяли на себя организацию похорон Алферова. Детали церемонии разработала специально созданная комиссия под руководством врио губернатора Александра Беглова по согласованию с родными и близкими академика.

Церемония прощания пройдет в том же здании, где находился рабочий кабинет Алферова. Ученый возглавлял президиум Научного центра на протяжении трех десятилетий - с 1989 года.

С воинскими почестями

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), в ходе гражданской панихиды у гроба ученого будут выставлены часовые, в зале также будет находиться знаменная группа с Государственным флагом РФ и флагом Санкт-Петербурга с траурными лентами. Военный оркестр штаба ЗВО исполнит траурные мелодии.

В церемонии прощания планируют принять участие члены правительства Санкт-Петербурга, известные деятели культуры, политики, общественные деятели, горожане и коллеги ученого со всей России и из-за рубежа. Как сообщил ТАСС врио ректора Академического университета Олег Чакчир, "ожидаются делегации из Белоруссии, Германии и <...> США".

Местом погребения Алферова его семья выбрала Комаровское кладбище. Пригородный поселок Комарово знаменит тем, что в нем располагаются дачи писателей, композиторов, музыкантов и художников. Комаровское кладбище возникло в начале XX века, на нем похоронены видные деятели культуры и науки, военного дела и медицины, находятся могилы Анны Ахматовой и Даниила Гранина. На церемонии похорон военнослужащие будут нести портрет и награды ученого. Ритуал отдания воинских почестей завершится тремя залпами стрелкового салюта.

Соболезнования со всего мира

В адрес Санкт-Петербургского Научного центра РАН и Академического университета в связи с кончиной Алферова продолжают поступать телеграммы и письма со всего мира. Свои соболезнования принесли в том числе Технологический институт Берлина, Нобелевский лауреат Роджер Корнберг, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и многие другие.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга, народный артист СССР, художественный руководитель Академической Капеллы Владислав Чернушенко, который многие годы дружески общался с ученым, в беседе с ТАСС высказал мнение, что "Жорес Алферов - это лицо России, выдающийся ученый, выдающийся гражданин своего Отечества, который всю жизнь свою положил на служение не только отечественной науке, но и культуре отечественной, и своему народу". Чернушенко отметил, что история уже определила место Алферова в судьбе России. "Второго такого человека рядом с ним поставить сегодня весьма сложно", - сказал он, добавив, что лучшей памятью об Алферове станет сохранение созданного им Академического университета РАН.

В самом Академическом университете в день прощания с ученым занятия будут отменены, чтобы все учащиеся, студенты и сотрудники могли проводить Жореса Ивановича в последний путь.