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Умер Жорес Алферов

Госдума почтила минутой молчания память Жореса Алферова

Выступления от фракций заменили просмотром фильма об академике

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пленарное заседание Госдумы во вторник началось с минуты молчания в память о нобелевском лауреате, академике, депутате от КПРФ Жоресе Алферове, который умер 1 марта на 89-м году жизни.

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Биография Жореса Алферова

"Жорес Иванович Алферов - человек которого мы все безмерно уважали, ценили, он был депутатом на протяжении шести созывов. Это ученый с мировым именем, он многое сделал для развития физики, именно базируясь на его исследованиях сегодня мир движется вперед <….> Это невосполнимая утрата, давайте мы почтим его память", - сказал председатель палаты Вячеслав Володин.

Традиционные выступления от фракций в этот день заменили просмотром в зале пленарных заседаний палаты фильма об академике.

Официальная церемония прощания с Алферовым пройдет во вторник в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной. Похоронят академика на кладбище в Комарове, пригороде Петербурга, похороны пройдут по церемониалу для почетных граждан города, с воинскими почестями.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияАлфёров, Жорес ИвановичУмер Жорес Алферов
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