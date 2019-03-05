Депутаты Госдумы предложат Путину увековечить память Алферова

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с предложением увековечить память нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова, который умер 1 марта на 89-м году жизни. Об этом сообщил во вторник на пленарном заседании председатель палаты Вячеслав Володин.

"Я думаю, что мы обязательно обсудим с руководителями фракций вопросы, связанные с увековечением памяти, и обратимся с этим к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который уважал Жореса Ивановича Алферова, ценил его… Поэтому надеемся, что поддержку получим", - сказал Володин.

Заседание Госдумы во вторник началось с минуты молчания в память об ученом, традиционные выступления от фракций в этот день заменили просмотром фильма о нем в зале пленарных заседаний палаты.

Официальная церемония прощания с Алферовым пройдет во вторник в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной. Похоронят академика на кладбище в Комарове, пригороде Петербурга, похороны пройдут по церемониалу для почетных граждан города, с воинскими почестями.