Самолеты, ушедшие на запасной аэродром из-за непогоды в Пулково, прибыли в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Рейсы из Перми и Красноярска, которые во вторник утром не смогли с первой попытки приземлиться в петербургском аэропорту Пулково и ушли на запасной аэродром в Москву, прибыли в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, рейс авиакомпании "Россия" номер 6582 из Красноярска совершил посадку в аэропорту Петербурга в 10:08 мск. Задержка составила чуть более трех часов - изначально самолет должен был прибыть в 06:55 мск.

Второй рейс той же авиакомпании номер 6574 из Перми прибыл в Пулково в 10:10 мск, задержка относительно изначально планируемого времени прибытия составила около трех часов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Петербурга не смогли приземлиться самолеты из-за метеоусловий - утром в районе аэропорта шел сильный снег. В настоящее время в Петербурге также продолжается снегопад, несколько рейсов в аэропорту Петербурга задерживаются на вылет и прибытие.

На дорогах города из-за снегопада образовались пробки, очевидцы сообщают о многочисленных ДТП.