Суд в Испании не разрешит перевоз тела Малашенко в РФ до исключения криминала в его смерти

МАДРИД, 5 марта. /ТАСС/. Суд может разрешить перевоз тела одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко из Испании в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Высшего суда Андалусии.

"Судья Сан-Роке 2, который ведет расследование скончавшегося российского журналиста, известил нас, что российское посольство попросило разрешить перевоз тела в РФ, но <...> он [судья] отказал в этом", - отметили в инстанции. Там аргументировали данное решение тем, что все еще не завершены необходимые следственные действия, в частности, связанные с проведением токсикологического анализа и получением окончательных результатов аутопсии.

"Пока не будет получен их результат [анализа и вскрытия], который полностью отбросит любую преступную теорию [смерти Малашенко], данный перевоз [тела] не может быть одобрен", - уточнили в суде Андалусии. Там добавили, что результаты должны быть получены примерно через месяц.

О смерти Малашенко в Испании стало известно 25 февраля, об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. В суде Андалусии заявляли, что, согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти нет, предполагается суицид. Не исключается, что одного из основателей НТВ могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Малашенко окончил философский факультет МГУ, затем работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. С 1992 года он являлся гендиректором телерадиокомпании "Останкино", а с 1993 по 1997 год занимал пост генерального директора НТВ. С 2000 года Малашенко переехал на постоянное место жительства в США, часто бывал в Испании.