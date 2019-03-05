Руководство СИЗО "Бутырка" готово допустить врачей "Зенита" к Кокорину

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Руководство СИЗО "Бутырка" готово допустить медицинских специалистов футбольного клуба "Зенит" к арестованному футболисту Александру Кокорину, теперь решение по этому вопросу должен принять следователь СК, который ведет дело. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Мы попросили руководство СИЗО "Бутырка" помочь в решении вопроса с допуском врачей ФК "Зенит", и нашли в этом вопросе полное взаимопонимание. Администрация изолятора готова сделать максимум возможного для положительного решения этого вопроса, а тюремные врачи готовы предоставить отдельный кабинет для осмотра футболиста клубными врачами", - сообщил он.

По словам Мельникова, "теперь решение по этому вопросу должен принять следователь".

Ранее адвокаты футболиста сообщили ТАСС о том, что Кокорин пожаловался им на ожог ноги после проведенной в СИЗО лечебной процедуры.