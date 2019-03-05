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Расследование драки с участием Кокорина и Мамаева

Руководство СИЗО "Бутырка" готово допустить врачей "Зенита" к Кокорину

В Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что следующее решение по этому вопросу должен принять следователь

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Руководство СИЗО "Бутырка" готово допустить медицинских специалистов футбольного клуба "Зенит" к арестованному футболисту Александру Кокорину, теперь решение по этому вопросу должен принять следователь СК, который ведет дело. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

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"Мы попросили руководство СИЗО "Бутырка" помочь в решении вопроса с допуском врачей ФК "Зенит", и нашли в этом вопросе полное взаимопонимание. Администрация изолятора готова сделать максимум возможного для положительного решения этого вопроса, а тюремные врачи готовы предоставить отдельный кабинет для осмотра футболиста клубными врачами", - сообщил он.

По словам Мельникова, "теперь решение по этому вопросу должен принять следователь".

Ранее адвокаты футболиста сообщили ТАСС о том, что Кокорин пожаловался им на ожог ноги после проведенной в СИЗО лечебной процедуры.

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РоссияРасследование драки с участием Кокорина и Мамаева
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