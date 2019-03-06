СМИ: полиция взяла под особый надзор звезду Майкла Джексона на Аллее славы Голливуда

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) взяли под особый надзор именную звезду певца Майкла Джексона на Аллее славы Голливуда в связи с новыми обвинениями в педофилии в его адрес. Об этом сообщил во вторник портал TMZ.

По сведениям его источников в правоохранительных органах, стражи порядка постоянно - в частности, с помощью видеокамер - наблюдают за этим символом из гранита, вмонтированным в тротуар Голливудского бульвара. Участок улицы, на котором находится звезда, сейчас также патрулируют значительно чаще, чем прежде.

Причиной принятия этих мер стал выход ранее в этом месяце на американском телеканале HBO документального фильма Leaving Neverland ("Покидая "Нэверленд"). В нем приводятся заявления двух молодых американцев, утверждающих, что они, будучи детьми, подвергались действиям сексуального характера со стороны Джексона. Семья певца, умершего в 2009 году, назвала эти обвинения "публичным линчеванием" и подала в штате Калифорния судебный иск к HBO на $100 млн.

Сотрудники полиции отметили, что пока никто не пытался повредить звезду Джексона. Стражи порядка также на данный момент не располагают информацией о наличии у кого бы то ни было планов это сделать.