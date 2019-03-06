Минпросвещения: организация питания учеников является прямой обязанностью школ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Школы обеспечивать процесс питания учащихся и уделять особое внимание льготным категориям, сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения.

Ранее городской совет народных депутатов Владимира одобрил решение, согласно которому с 2019 года возможность получать бесплатные завтраки остается только у учащихся первых - четвертых классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов и детей, у которых родители - инвалиды. Для остальных установлена плата за питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака. Директор регионального департамента образования Ольга Беляева заявила, что нарушений в отмене бесплатных завтраков нет, сказав, что "питание детей - исключительно ответственность родителей".

"Министерство подчеркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в школах, уделяя особое внимание льготным категориям", - отметили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что вопрос доставки и непосредственной организации питания является прямой обязанностью учебных организаций.

"Это недопустимо перекладывать на плечи родителей", - добавили в Минпросвещения.