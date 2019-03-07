{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова: идею засчитывать воспитание детей в стаж женщинам могут реализовать поэтапно

Сейчас проводится работа по дифференциации этой инициативы в зависимости от разных категорий женщин, отметила омбудсмен

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС заявила, что ее инициатива засчитывать годы воспитания детей в трудовой стаж матери может быть реализована поэтапно.

В январе она высказалась за то, чтобы засчитывать в трудовой стаж женщинам годы, которые они провели, не работая и воспитывая детей.

"Любая законодательная инициатива должна учитывать реалии материально-финансового и бюджетного плана. Сейчас мы пытаемся просчитать или хотя бы дифференцировать это предложение в зависимости от разных категорий женщин", - сказала Москалькова.

По ее мнению, "идея имеет право на законодательную реализацию". "По крайней мере, поэтапно, с учетом дифференциации женщин в зависимости от того, одна ли она растит ребенка, или у нее есть поддержка", - уточнила омбудсмен.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Свыше 480 млн рублей направят в Хабаровском крае на развитие школ в 2019 году
38,5 млн рублей пойдут на обновление материально-технической базы не менее чем в 16 школах в малых городах края и в сельской местности
Читать полностью