Москалькова: идею засчитывать воспитание детей в стаж женщинам могут реализовать поэтапно

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС заявила, что ее инициатива засчитывать годы воспитания детей в трудовой стаж матери может быть реализована поэтапно.

В январе она высказалась за то, чтобы засчитывать в трудовой стаж женщинам годы, которые они провели, не работая и воспитывая детей.

"Любая законодательная инициатива должна учитывать реалии материально-финансового и бюджетного плана. Сейчас мы пытаемся просчитать или хотя бы дифференцировать это предложение в зависимости от разных категорий женщин", - сказала Москалькова.

По ее мнению, "идея имеет право на законодательную реализацию". "По крайней мере, поэтапно, с учетом дифференциации женщин в зависимости от того, одна ли она растит ребенка, или у нее есть поддержка", - уточнила омбудсмен.