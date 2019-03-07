Сергей Бодров - старший надеется на установку памятника его сыну в образе Данилы Багрова

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Режиссер Сергей Бодров рассчитывает, что памятник его сыну Сергею Бодрову - младшему рано или поздно появится в Москве. Об этом он сказал в четверг в интервью ТАСС.

Сбор народных средств на установку памятника Даниле Багрову, которого Сергей Бодров - младший сыграл в фильмах "Брат" и "Брат-2", ведется с 2016 года. Установить памятник в Москве планировалось еще в 2018 году, но столичная комиссия по монументальному искусству не одобрила проект. Эксперты вынесли отрицательное заключение из-за претензии к выразительности монумента, а также из-за того, что памятник ставится персонажу, а не реальному человеку.

"Отношусь [к идее установки памятника] положительно, - отметил Бодров - старший. - И правильно, что это памятник не ему, а герою, который, конечно, связан с Серегой". Режиссер добавил, что эта инициатива обсуждается уже очень давно.

"Идея должна как-то созреть, - пояснил он. - Думаю, все состоится в итоге, потому что [это] правильное дело. Видел эскизы, они вполне нормальные".

"Брат-3" делать не стоит

При этом Бодров подтвердил, что ему не слишком нравится идея снять продолжение фильмов Алексея Балабанова.

"Авторы там - какие-то неизвестные мне люди, но это их дело, - сказал режиссер. - Я не буду, конечно, стоять у них на пути и кричать: "Не надо такое снимать!" Хотят - пусть делают, у нас свободная страна. Просто считаю, что не стоит такое снимать".

Сергей Бодров - младший погиб во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье в 2002 году, когда ему было 30 лет, на съемках картины "Связной", сценарий к которой написал сам. Его отец отметил, что не планирует сам каким-то образом обращаться к сценарию сына или отдавать его другому кинематографисту.

"Вдруг кто-то возьмет и испортит? - рассуждает Бодров - старший. - Зачем? Это надо найти второго Алексея Балабанова. Сложный сценарий, не для каждого, Сережа понимал, как с ним работать".

По его словам, сценарий очень сильный.

"Был поражен, когда его прочитал и сказал своему сыну: "Слушай, не снимайся, не режиссируй. Пиши! Смотри, какой ты написал сценарий!" И он тогда ответил: "Ну вот, меня отец впервые в жизни похвалил..."

И до сих пор, признался Бодров, он чувствует свою вину. "Действительно, я мало хвалил сына", - сказал режиссер.