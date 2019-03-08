В Каракасе восстанавливают электроснабжение

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Электроснабжение начинает возвращаться в Каракас. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 14:00 (21:00 мск) в пятницу в муниципалитете Чакао к востоку от центра города начали работать светофоры на части перекрестков, уличные фонари, освещение в некоторых тоннелях. Однако пока уличное освещение восстановлено лишь частично - на одном перекрестке светофор уже может работать, на другом еще нет.

По информации от жителей города, свет частично вернулся также в районы, расположенные далее на восток от Чакао.

Возобновили работу некоторые магазины. К ним выстраиваются длинные очереди. У других торговых точек, еще закрытых, собираются люди, чтобы оказаться первыми в очереди, когда электричество будет восстановлено.

Ранее государственное телевидение страны сообщило о начале восстановления электроснабжения в Каракасе.