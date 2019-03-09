Матвиенко назвала творческий путь Этуша славным примером беззаветной преданности делу

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Этуш был настоящим мастером, ярким представителем вахтанговской школы, чей творческий путь является славным примером беззаветной преданности своему делу и театру. Такое мнение выразила в субботу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ушел из жизни большой артист, настоящий мастер, один из самых любимых актеров нашей страны - Владимир Абрамович Этуш. Все, кто знал Владимира Абрамовича, видел его на сцене или на экране, кому посчастливилось работать вместе с ним, запомнят его как прекрасного человека, замечательного, самобытного, яркого представителя вахтанговской школы", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной в адрес Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Она подчеркнула, что Этуш обладал огромным профессиональным опытом, высочайшей внутренней культурой и безграничным обаянием. Он органично сочетал в себе драматическое и комедийное дарование. "Его уникальный творческий путь - славный пример беззаветной преданности своему делу и театру имени Вахтангова, в котором он прослужил более 70 лет", - отметила спикер Совфеда.

Матвиенко также заметила, что на долю Этуша "выпали тяжелые испытания Великой Отечественной войны, и этот путь он достойно прошел вместе со своей страной".

"Владимир Абрамович оставил нам богатое наследие, подарил десятки легендарных работ, воспитал целую плеяду учеников и последователей. Светлая память поистине народному артисту", - говорится в телеграмме.

Председатель верхней палаты парламента выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР.

Невосполнимая утрата

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин также выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Этуша и подчеркнул, что это невосполнимая утрата для всех современников.