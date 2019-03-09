Матвиенко назвала творческий путь Этуша славным примером беззаветной преданности делу

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Этуш был настоящим мастером, ярким представителем вахтанговской школы, чей творческий путь является славным примером беззаветной преданности своему делу и театру. Такое мнение выразила в субботу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ушел из жизни большой артист, настоящий мастер, один из самых любимых актеров нашей страны - Владимир Абрамович Этуш. Все, кто знал Владимира Абрамовича, видел его на сцене или на экране, кому посчастливилось работать вместе с ним, запомнят его как прекрасного человека, замечательного, самобытного, яркого представителя вахтанговской школы", - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной в адрес Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Она подчеркнула, что Этуш обладал огромным профессиональным опытом, высочайшей внутренней культурой и безграничным обаянием. Он органично сочетал в себе драматическое и комедийное дарование. "Его уникальный творческий путь - славный пример беззаветной преданности своему делу и театру имени Вахтангова, в котором он прослужил более 70 лет", - отметила спикер Совфеда.
Матвиенко также заметила, что на долю Этуша "выпали тяжелые испытания Великой Отечественной войны, и этот путь он достойно прошел вместе со своей страной".
"Владимир Абрамович оставил нам богатое наследие, подарил десятки легендарных работ, воспитал целую плеяду учеников и последователей. Светлая память поистине народному артисту", - говорится в телеграмме.
Председатель верхней палаты парламента выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР.
Невосполнимая утрата
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин также выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Этуша и подчеркнул, что это невосполнимая утрата для всех современников.
"Приношу искренние соболезнования родным, близким, ученикам и поклонникам таланта народного артиста СССР Владимира Абрамовича Этуша. Фронтовик, человек непростой судьбы, он всегда сохранял бодрость духа, искренность и чувство юмора", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Он охарактеризовал Этуша как легендарного актера Театра им. Е. Вахтангова, хранителя театральных традиций вахтанговской школы и выдающегося педагога.
"Его роли в фильмах "Кавказская пленница", "Тень", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Буратино", "31 июня" стали классикой советского кинематографа. Его уход из жизни невосполнимая утрата для всех нас", - отметил Володин.
Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет. Прощание с ним состоится 12 марта в Театре имени Вахтангова. В этот же день актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.