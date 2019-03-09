Более 1 тыс. человек отметили Масленицу в центре Оттавы

ОТТАВА, 10 марта. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. человек посетили Весенний фестиваль русской общины, приуроченный к празднованию Масленицы, который в субботу состоялся в центральной части Оттавы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из организаторов мероприятия Наталья Тарышкина.

"По нашей оценке, на фестиваль в Ленсдаун-парк пришло более 1 тыс. гостей. В основном это семьи с детьми", - сказала она.

Тарышкина добавила, что празднование Масленицы вызвало большой интерес у канадцев, ведь в Оттаве этот традиционный славянский праздник так широко отмечался впервые.

"Задача нашего фестиваля - сохранить вековые традиции восточных славян и сплотить русскоязычных канадцев и всех славян вокруг нашего общего культурно-исторического наследия, объединяющего множество народов бывшего СССР и Восточной Европы в дружную семью", - сказал в беседе с ТАСС один из организаторов Юрий Начетой. По его словам, праздник носит "абсолютно некоммерческий характер и был организован только силами энтузиастов русскоязычной общины Оттавы".

Праздник-ярмарка проходил в одном из павильонов Ленсдаун-парка, который находится в исторической части канадской столицы и пользуется большой популярностью у горожан. Помимо традиционных блинов со сметаной, вареньем, икрой, красной рыбой и кленовым сиропом, гостей праздника угощали и другими блюдами - в основном русской и украинской кухни, например, пирогами и пряниками. Также на ярмарке можно было купить различные традиционные для славянских народов украшения и одежду. Кроме того, в павильоне была устроена выставка-продажа картин и фотографий.

Также гости праздника посмотрели большой концерт народной песни с танцевальной программой. В частности, прозвучали "Катюша", "Цыганочка", старинные русские романсы и казачьи песни. После завершения ярмарки в павильоне запланирована дискотека, посвященная Международному женскому дню.