МИД Кубы выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Эфиопии

ГАВАНА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Кубы направили соболезнования и слова поддержки родственникам жертв авиакатастрофы, которая произошла в воскресенье в Эфиопии и унесла жизни 157 человек. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел страны Бруно Родригес.

"Выражаем соболезнования правительству и народу Эфиопии и родственникам 157 человек, включая граждан других стран, погибших в результате авиакатастрофы", - написал он.

Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.