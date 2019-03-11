ВОЗ разработала новую стратегию по борьбе с гриппом

ЖЕНЕВА, 11 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла новую стратегию по борьбе с гриппом на 2019-2030 годы. Ее цель состоит в более эффективном предотвращении сезонных вспышек болезни, улучшении контроля за передачей вируса людям от животных и подготовке к очередной пандемии гриппа, которую эксперты считают неизбежной, сообщила ВОЗ в понедельник в Женеве.

"Риск передачи нового вируса гриппа от животных человеку и потенциального возникновения пандемии является реальным. Вопрос состоит не в том, будет или нет еще одна пандемия, а в том, когда она случится", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал "быть бдительными и готовыми" к крупной вспышке гриппа, подчеркнув, что ее последствия могут обойтись человечеству гораздо дороже, чем стоимость необходимых превентивных мероприятий.

ВОЗ напоминает, что, согласно оценкам экспертов, около 1 млрд людей ежегодно болеют гриппом, при этом от 3 до 5 млн заболеваний протекают тяжело. Число случаев с летальным исходом составляет от 290 до 650 тыс. в год. В качестве наиболее эффективного средства от этой болезни ВОЗ рекомендует вакцинацию, подчеркивая, что ее особенно важно проводить людям, которым могут грозить осложнения, а также медицинским работникам.

Свою новую стратегию борьбы с гриппом ВОЗ характеризует как "наиболее всеобъемлющую и далекоидущую из тех, что разрабатывались до сих пор". Предполагается, в частности, усилить потенциал противостояния распространению гриппа на уровне государств, и с этой целью организация призывает принять соответствующие национальные программы. Кроме того, ВОЗ высказывается за разработку более совершенных инструментов диагностики, контроля и лечения, создание более эффективных вакцин, ставя в качестве цели обеспечение доступа всех стран к новейшим методам и средствам борьбы с гриппом.

Как подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, сейчас мир лучше, чем прежде, подготовлен к новой пандемии гриппа, однако этого недостаточно. Задача новой стратегии состоит в том, чтобы вывести систему здравоохранения на необходимый уровень для борьбы с крупной вспышкой болезни. В ВОЗ считают, что реализация новой стратегии борьбы с гриппом позволит странам повысить уровень диагностики других инфекционных заболеваний, таких как лихорадка Эбола и ближневосточный респираторный синдром.