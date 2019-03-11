Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Эфиопии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил патриарху-католикосу Эфиопии Абуне Матфию соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета, жертвами которого стали 157 человек, сообщает в понедельник пресс-служба Русской православной церкви.

"Глубоко опечален известием о произошедшем утром 10 марта крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который следовал из Аддис-Абебы в Найроби. В результате авиакатастрофы погибли десятки ваших соотечественников и граждане других стран. От себя лично и от имени Русской православной церкви приношу вам и всему народу Эфиопии искренние соболезнования", - говорится в послании.

Предстоятель Русской православной церкви добавил, что возносит молитвы "о даровании духовной крепости тем, кто потерял в страшной трагедии родных и близких". "Человеколюбивый Господь да призрит Своим милостивым оком на их скорбь и утешит в этом непростом испытании", - добавил патриарх Кирилл.