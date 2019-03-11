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В Петербурге за 2018 год открыли 10 новых отелей

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, в городе появились четыре отеля уровня "три звезды" на 421 номер и шесть гостиниц категории "четыре звезды" на 804 номера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Десять новых отелей в Петербурге было открыто в 2018 году, говорится в понедельник в сообщении международной консалтинговой компании Knight Frank.

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"В течение 2018 года в Петербурге состоялось открытие 10 отелей суммарным номерным фондом 1 тыс. 225 номеров: четыре отеля уровня "три звезды" на 421 номер и шесть гостиниц категории "четыре звезды" на 804 номера", - говорится в сообщении.

Общий номерной фонд на конец 2018 года составил 143 отеля категорий три-пять звезд на 23,4 тыс. номеров. В структуре предложения гостиницы уровня трех звезд занимают 55% рынка, однако наибольшее количество номеров представлено в гостиницах категории четырех звезд (46% рынка).

Средний тариф размещения в указанных категориях отелей увеличился на 10,3% и составил 4 тыс. 79 рублей.

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, по итогам 2018 года турпоток в город составил около 8,2 млн человек, в 2019 году ожидается на уровне 8,5 млн человек.

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