{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

В результате крушения самолета погибли 22 сотрудника организации

ООН, 11 марта. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН в понедельник началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, среди которых были 22 сотрудника ООН.

На эту тему
Трагедия 35 государств. Факты о крушении самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии

"От имени членов Совета Безопасности мне хотелось бы выразить глубокие соболезнования в связи с многочисленными погибшими в результате авиакатастрофы, случившейся вчера вечером в Эфиопии", - сказала заместитель постпреда Франции Анн Геген, взяв слово в качестве председателя СБ ООН в марте.

"Жертвами стали представители более 35 стран, многие из них - члены семьи ООН, - напомнила она. - Члены Совета Безопасности выражают глубокие соболезнования родственникам и близким погибших пассажиров и членов экипажа". После этого члены Совбеза стоя почтили память жертв трагедии.

Теги
ЭфиопияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
Брошенную в московской квартире девочку могут выписать из больницы через неделю
С ребенком будут работать психологи и неврологи
Читать полностью