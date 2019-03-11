Совбез ООН почтил минутой молчания память погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

ООН, 11 марта. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН в понедельник началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, среди которых были 22 сотрудника ООН.

"От имени членов Совета Безопасности мне хотелось бы выразить глубокие соболезнования в связи с многочисленными погибшими в результате авиакатастрофы, случившейся вчера вечером в Эфиопии", - сказала заместитель постпреда Франции Анн Геген, взяв слово в качестве председателя СБ ООН в марте.

"Жертвами стали представители более 35 стран, многие из них - члены семьи ООН, - напомнила она. - Члены Совета Безопасности выражают глубокие соболезнования родственникам и близким погибших пассажиров и членов экипажа". После этого члены Совбеза стоя почтили память жертв трагедии.