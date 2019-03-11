Власти Венесуэлы отменили рабочий день 12 марта из-за отключения света

КАРАКАС, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия во вторник. Об этом заявил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения страны.

"Президентский указ о приостановке трудовой деятельности и занятий на всех уровнях образования в Венесуэле продлен еще на 24 часа", - сказал он. Правительство уже отменяло рабочий день в пятницу, 8 марта, и в понедельник, 11 марта.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.