Власти Москвы сообщили, что брошенная матерью в квартире девочка имеет социальные навыки

По его словам, девочка пока не разговаривает, специалисты предполагают, что это может быть связано с пережитой стрессовой ситуацией.

"По наблюдениям специалистов, ребенок обладает необходимыми социальными навыками: аккуратно ест, что-то уронив, поднимает и кладет обратно на стол, пользуется ложкой, пьет из чашки, вставляет трубочку в пакет с детским соком, умеет рисовать, используя карандаши и фломастеры, играет с куклами и проявляет интерес к книгам. Немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Девочка, брошенная матерью в квартире на севере Москвы, обладает необходимыми социальными навыками, но пока не разговаривает. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе департамента труда и социальной защиты города Москвы.

"По информации, полученной от соседей, мама девочки внешне производила впечатление благополучной, от какой-либо помощи всегда отказывалась. Информация о якобы поступавших в органы опеки сигналах о неблагополучии в семье не подтверждена", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, мать воспитывала ребенка в одиночку, в социальные службы за помощью не обращалась, семья не состояла на обслуживании в центрах поддержки семьи и детства.

В департаменте отметили, что пока ребенок находится в больнице, ее ежедневно будут навещать и обеспечивать всем необходимым. Во вторник девочку навестила замруководителя департамента Алла Дзугаева и сотрудники соцзащиты, ребенку принесли фрукты, соки и игрушки. Кроме того, каждый день с девочкой будет заниматься психолог из центра помощи семье и детям.

История брошенной девочки

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками истощения. Кроме того, сообщалось, что на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

Впоследствии уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что информация об истощении ребенка не подтвердилась, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, девочка была доставлена в московскую больницу. Позднее в столичном департаменте социальной защиты сообщили ТАСС, что ведомство готовит исковое заявление в суд по ограничению в родительских правах матери. После выписки из больницы ребенок может быть направлен в учреждение соцзащиты в случае отсутствия родственников.