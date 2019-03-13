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Закон о запрете размещать хостелы в жилых домах

Толстой заявил, что Госдума не откажется от принципиальной позиции по хостелам

По словам вице-спикера нижней палаты, согласно данным соцопросов, "около 80% жителей крупных городов" выступают против хостелов в своих домах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госдума не намерена отказываться от своей принципиальной позиции по полному запрету хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом в среду журналистам заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

По его словам, согласно последним данным социологических опросов, "около 80% жителей крупных городов", в частности Москвы и Санкт-Петербурга, выступают против хостелов в своих домах.

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Закон о запрете хостелов ранее был принят Госдумой при поддержке всех фракций, в среду он должен быть рассмотрен Советом Федерации. Во вторник комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате отклонить закон с созданием согласительной комиссии для доработки. Глава комитета Андрей Клишас сообщил ТАСС, что сенаторы предложат перенести срок вступления закона в силу на начало 2020 года.

"В случае необходимости мы будем настаивать на том, чтобы защитить интересы граждан России и принять этот законопроект. Если Совет Федерации предложит нам создать согласительную комиссию, мы в рамках нее вопрос проработаем, но никакого отказа от принципиального решения о невозможности размещения в жилых многоквартирных домах ночлежек не будет", - сказал он, уточнив, что нижняя палата готова обсудить разумное продление сроков вступления закона в силу.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичТолстой, Петр ОлеговичЗакон о запрете размещать хостелы в жилых домах
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