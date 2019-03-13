Толстой заявил, что Госдума не откажется от принципиальной позиции по хостелам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госдума не намерена отказываться от своей принципиальной позиции по полному запрету хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом в среду журналистам заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

По его словам, согласно последним данным социологических опросов, "около 80% жителей крупных городов", в частности Москвы и Санкт-Петербурга, выступают против хостелов в своих домах.