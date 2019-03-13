Финалисты конкурса "Лидеры России" высадили 300 деревьев

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Сочинские школьники и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" высадили 300 деревьев в рамках акции "Аллея лидеров", передает корреспондент ТАСС с места события. Акция прошла в первый день финала конкурса, который начался в Сочи.

"Есть три причины, почему мы выбрали такой формат акции. Во-первых, мы понимаем, что акция по высадке деревьев и кустов нужда городу Сочи", - сказал перед началом акции руководитель конкурса, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Кроме того, высадка деревьев является командной работой, а организаторам было важно, чтобы финалисты поработали в командах и показали пример школьникам, отметил он.

"И третье, почему был выбран такой формат, потому что это надолго. Посаженные деревья будут расти и радовать нас много десятилетий", - добавил Комиссаров.

Организаторы конкурса уточнили, что в акции "принимают участие 300 финалистов и 300 школьников, которые, разбившись на пары, высаживают 300 деревьев". Часть участников получили наклейки с именами известных русских писателей, а часть - с названиями их произведений, они должны были найти себе пару и вместе сажать деревья.

Конкурс

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

Предварительные испытания прошли около 91 тыс. человек, которые смогли перейти к заочному этапу. На этой стадии конкурсанты прошли серию тестирований, в которых проверялся их управленческий потенциал, интеллектуальные способности, а также общие знания истории и географии России. С этого года участники также проходили испытания по русскому языку.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.