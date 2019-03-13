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Закон о запрете размещать хостелы в жилых домах
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Госдума рассматривает возможность преодоления вето Совфеда по закону о хостелах

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© Александр Зеликов/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госдума рассматривает как основной вариант возможность преодоления вето Совфеда по закону о запрете хостелов в многоквартирных домах. Об этом заявила в среду журналистам глава профильного комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская (фракция "Справедливая Россия").

"В Госдуме сейчас несколько вариантов действий. Первый - это преодоление вето, что обсуждается, и, видимо, это сейчас будет рассмотрено как основной вариант", - сказала политик после заседания Совета Думы, отвечая на соответствующий вопрос.

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Закон о запрете размещать хостелы в жилых домах
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